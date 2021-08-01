Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль

Пожар в районе турецкого Бодрума, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил на своей странице в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

«Пожар в Бодруме под контролем. Работы по охлаждению территории продолжаются»,— написал он.

Кроме того, Пакдемирли сообщил, что с 28 июля по 1 августа было ликвидировали 107 из 112 лесных пожаров. По его словам, продолжается тушение еще пяти пожаров в провинциях Анталья и Мугла.

Министр также отметил, что начиная с 1 августа после полудня влажность воздуха в стране понизится до 10%. В связи с этим он призвал быть еще более внимательными.

Накануне в Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей из соображений безопасности из-за лесных пожаров. Сообщалось, что эвакуированные туристы были размещены в подходящих объектах в центре города.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что из-за лесных пожаров город Анталья объявлен зоной бедствия. Кроме того, президент назвал зоной бедствия еще четыре района — Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

29 июля около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно.

В тот же день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же президент Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины. Еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.