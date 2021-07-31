Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия

Из-за лесных пожаров турецкий город Анталья объявлен зоной бедствия. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT World.

Кроме того, президент назвал зоной бедствия еще четыре района: Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Как сообщает агенство Anadol, число погибших при лесном пожаре в Турции возросло до шести — двоих рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат, нашли мертвыми.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге страны. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине.

Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanic Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик. При этом подчеркивалось, что сама гостиница не горит, путешественники эвакуируются превентивно. Очевидцы записали процесс на видео — людей эвакуировали на лодках и автобусах. На данный момент постояльцы уже вернулись обратно в отель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. При этом в парламенте Турции заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате пожаров.