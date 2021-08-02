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В Бодруме лесные пожары приблизились к местной ТЭЦ

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Лесной пожар в турецких Бодруме и Миласе приблизился к местной ТЭЦ. Об этом вечером в воскресенье, 1 августа, сообщила газета Cumhuriyet.

Как сообщил мэр Миласа Мухаммет Токат, пламя подобралось к Еникёйской теплоэлектростанции, но ветер поменял направление, и у пожарных появился шанс не допустить пожара на ТЭЦ. На месте работают самолеты пожарной авиации.

Местные жители массово пытаются покинуть опасные районы. По словам Токата, власти помогают вывозить местных жителей, у которых нет транспорта.

«Единственное, что мы можем сделать прямо сейчас, — это защитить жилые районы. Мы не можем защитить деревья и леса», — заявил мэр Бодрума Ахмет Арас.

Пожар, начавшийся в Бейджилере Миласского района Муглы, распространился на район Чёкертме, въезд в него перекрыт полицией.

Ранее утром в воскресенье министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пожар в районе Бодрума, из-за которого было эвакуировано несколько отелей, взят под контроль.

Накануне в Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей из соображений безопасности из-за лесных пожаров. Сообщалось, что эвакуированные туристы были размещены в подходящих объектах в центре города.

1 августа ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня», связанная с признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана (РПК).

По словам террористов, их действия были направлены на борьбу с действующим режимом.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил тем же днем.

Также в этот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410, погибли шесть человек.

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