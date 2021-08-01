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Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла террористическая организация

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Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает портал Aydinlik.

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Также организация связана с признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана (РПК).

По словам террористов, их действия были направлены на борьбу с действующим режимом.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил тем же днем.

Также в этот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.

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