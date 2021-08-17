Названа предварительная причина крушения Ил-112В

Источники в Воздушно-космических силах (ВКС) России во вторник, 17 августа, подтвердили «Известиям» факт крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в ходе тренировочного полета в Московской области.

Предварительная причина — отказ двигателя.

По информации источников, самолет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж был испытателями Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Личности устанавливаются.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу ранее в этот день.

В ОАК отметили, что подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

По данным РЕН ТВ, на борту находились три человека. Их судьба пока неизвестна.