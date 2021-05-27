Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В

Испытания легкого транспортного самолета Ил-112В завершаются, до конца 2021 года будут осуществлены поставки двух самолетов. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Завершаются государственные испытания легкого «транспортника» Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов», — сказал глава государства.

До этого, 30 марта, госкорпорация «Ростех» показала видео второго испытательного полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. Испытания прошли на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО».

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота «Ил», летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. Были проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость, работа основных систем самолета.

Полет Ил-112В длился около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание было выполнено.

Ил-112 можно использовать для коммерческих перевозок, машина в перспективе сменит парк Ан-26, ресурс эксплуатации которых подходит к концу.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во вторник, 30 марта, совершил второй полет спустя два года после первого. Турбовинтовой самолет является первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России с нуля в постсоветский период.