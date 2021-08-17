Источник сообщил о гибели экипажа Ил-112В

Экипаж потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ил-112В, по предварительным данным, погиб, сообщает во вторник, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», — сказал собеседник агентства.

На борту самолета находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу ранее в этот день. Предварительная причина — отказ двигателя.

По информации источников, самолет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж был испытателями Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

В ОАК отметили, что подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.