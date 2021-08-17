Командиром потерпевшего крушение Ил-112В был герой России Николай Куимов

Летчик-испытатель, герой Николай Куимов находился за штурвалом потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ил-112В. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает РЕН ТВ.

Помимо Куимова на борту самолета находился летчики-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По данным источник телеканала, в результате крушения экипаж самолета погиб.

Информацию о падении опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области 17 августа «Известиям» подтвердили источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку в лесополосе в районе аэродрома Кубинка. Для выяснения причин аварии, как отметили в ОАК, создадут соответствующую комиссию.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.

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