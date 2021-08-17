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Источник назвал две основные версии крушения Ил-112В под Москвой

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Основными версиями крушения опытного образца военного транспортника Ил-112В в Подмосковье рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа, сообщили 17 августа в правоохранительных органах.

«Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», — уточнил собеседник ТАСС.

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Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа.

Источники в Воздушно-космических силах (ВКС) России сообщили «Известиям», что предварительной причиной крушения является отказ двигателя. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Подробности произошедшего устанавливаются. По информации СМИ, экипаж самолета погиб.

В ОАК отметили, что подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.

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