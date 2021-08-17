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В ОАК уточнили обстоятельства крушения Ил-112В под Москвой

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Крушение самолета Ил-112В в Московской области произошло во время тренировочного полета. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Отмечается, что для выяснения причин произошедшего будет создана комиссия.

«Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия», — сообщает ОАК в своем официальном Twitter.

О том, что опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полсета в Московской области ранее в этот же день, подтвердили «Известиям» источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с моментом падения самолета. На кадрах ролика видно, что самолет загорелся еще в воздухе.

По предварительным данным, на борту потерпевшего крушение Ил-112В было три человека. Их судьба остается неизвестной.

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