Уголовное дело возбудили по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

По факту крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — цитирует представителя ведомства Елену Марковскую ТАСС.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что экипаж погиб.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

Следственный комитет России начал проверку по факту крушения Ил-112В в Подмосковье.