Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по выяснению причин крушения Ил-112В

Представители Минпромторга РФ выехали на место крушения Ил-112В, комиссию по выяснению причин трагедии возглавит заместитель главы ведомства Олег Бочаров. Об этом во вторник, 17 августа, заявили в министерстве.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что экипаж погиб.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

Следственный комитет России начал проверку по факту крушения Ил-112В в Подмосковье.

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