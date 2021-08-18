Источник сообщил об обнаружении двух черных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Обнаружены два бортовых самописца разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом в среду, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, на месте крушения найдены параметрический и речевой самописцы. Они обгорели и повреждены, однако, предварительно, подлежат расшифровке. Ее планируют начать в четверг в спецлаборатории.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил, их тела обнаружили в тот же день.

Президент России Владимир Путин 17 августа выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщалось, у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этому могло послужить попадание масла в камеру сгорания.