Прямой эфир
Мир
Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Афганистане 20 августа
Спорт
Генменеджер сборной России Савин покинет свою должность
Мир
Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев
Мир
У двух американских дипломатов в Германии выявили «гаванский синдром»
Мир
Посольство РФ сообщило о проработке вывозных рейсов из Афганистана
Общество
Гроза с ливнем обрушились на Москву
Мир
Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы
Мир
Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежища в Катаре
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа

Источник сообщил об обнаружении двух черных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обнаружены два бортовых самописца разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом в среду, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, на месте крушения найдены параметрический и речевой самописцы. Они обгорели и повреждены, однако, предварительно, подлежат расшифровке. Ее планируют начать в четверг в спецлаборатории.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил, их тела обнаружили в тот же день.

Президент России Владимир Путин 17 августа выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщалось, у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этому могло послужить попадание масла в камеру сгорания.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021