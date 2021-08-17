Путин выразил соболезнования близким членов экипажа разбившегося Ил-112В

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке во вторник, 17 августа.

«Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», — говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Тела двух погибших были обнаружены в ходе поисковой операции в тот же день, тогда же спасатели нашли тело третьего члена экипажа.

Предварительной причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).