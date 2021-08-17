На месте крушения Ил-112В обнаружены тела двух погибших членов экипажа

Тела двух пилотов, погибших при крушении самолета Ил-112В в Московской области, обнаружены в ходе поисковой операции. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает источник в правоохранительных органах.

«В ходе поисковой операции обнаружены тела двух погибших пилотов. Их доставляют в Звенигородское бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание», — сказал источник ТАСС.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил.

Предварительной причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).