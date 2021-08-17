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Тело третьего погибшего члена экипажа обнаружили на месте крушения Ил-112В

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Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Ил-112В в Подмосковье тело третьего погибшего члена экипажа. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об обнаружении тел двух погибших пилотов стало известно ранее в этот день.

«В 18:45 найдено тело третьего погибшего. Таким образом, обнаружены тела всех погибших членов экипажа Ил-112В, они отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Поисковые работы завершены», — сказал он.

Вместе с тем на месте ЧП продолжаются следственные действия. Следствие намерено назначить ряд экспертиз.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил.

Как уточняли в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание масла в камеру сгорания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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