Эксперт призвал с осторожностью относиться к обещаниям талибов в отношении женщин

Обещания лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в России) сохранить права женщин в Афганистане не означают, что боевики полностью отказались от прошлых порочных практик, к их словам нужно относиться с осторожностью. Такое мнение в среду, 19 августа, в беседе с «Известиями» высказал эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Специалист подчеркнул, что на данный момент высшее руководство движения демонстрирует желание отойти от своей прошлой позиции по вопросу положения женщин и расширить их права.

«Они продолжают заявления, что женщины могут оставаться на своей работе, включая квалифицированный врачебный труд, они говорят о возможности вхождения женщин в правительство. В последние годы звучали и заявления ряда представителей движения, что женщины могут войти в дипломатический корпус после победы «Талибана». Так что это в принципе возможно», — выразил мнение Мендкович.

При этом определенные изменения не означают полного отказа «Талибана» от прошлых практик, отметил он. Так, запрет на музыку до сих пор в силе (в исламе существует запрет на прослушивание музыки, так как она, согласно Корану, может привести к прелюбодеянию — Ред.), а в Кабуле начинают закрашивать женские изображения на рекламе, рассказал эксперт. Более того, Мендкович напомнил о многочисленных случаях жестокой расправы над функционерами старого режима, несмотря на объявление им амнистии.

«Поэтому ко всему, что говорят талибы, в вопросах внутренней и особенно внешней политики, нужно подходить с осторожностью. Очень важно отделять, что является желанием понравиться, что является генеральной линией, а что может быть ее какими-то местными искажениями», — заключил специалист.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя «Талибана» сообщило, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Он также добавил, что и женщинам предложат принять участие в работе новой администрации страны.

Официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, в свою очередь, сообщил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством, а за день до этого потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы и издали акт о помиловании всех противников.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.