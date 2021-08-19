Талибы предложат места в правительстве бывшим афганским чиновникам

Некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Об этом сообщает в четверг, 19 августа, Reuters со ссылкой на «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Также, по словам высокопоставленного члена группировки, женщинам предложат принять участие в работе новой администрации Афганистана.

Ранее в этот день официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади сообщил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана.

До этого, 17 августа, представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также заявили, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех противников.

При этом в тот же день сообщалось, что жители Кабула якобы находятся в состоянии шока, после того как к власти в стране пришли талибы, и не покидают дома без необходимости. Однако, по словам местного жителя Назира Эйхласса, люди скорее шокированы от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.