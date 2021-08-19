Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пострадавшие от паводков регионы получат более 400 млн рублей на закупку техники
Общество
Климатологи предупредили о возникновении новых природных аномалий
Общество
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 19 августа
Мир
Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием
Мир
Гражданская авиация США подключится к эвакуации из Афганистана
Общество
Православные верующие отмечают Яблочный Спас
Общество
МЧС сообщило о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов РФ
Недвижимость
Новые архитектурные проекты в Москве начнут согласовывать дважды
Общество
РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа
Сюжет:

Талибы предложат места в правительстве бывшим афганским чиновникам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Об этом сообщает в четверг, 19 августа, Reuters со ссылкой на «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Также, по словам высокопоставленного члена группировки, женщинам предложат принять участие в работе новой администрации Афганистана.

Они его теряют: рейтинг Байдена ушел в минус вместе с властями Афганистана
Как захват республики талибами отразится на внутренней политике США

Ранее в этот день официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади сообщил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана.

До этого, 17 августа, представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также заявили, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех противников.

При этом в тот же день сообщалось, что жители Кабула якобы находятся в состоянии шока, после того как к власти в стране пришли талибы, и не покидают дома без необходимости. Однако, по словам местного жителя Назира Эйхласса, люди скорее шокированы от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021