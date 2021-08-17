Жители Кабула рассказали об обстановке в столице после прихода талибов к власти

Жители афганской столицы Кабул находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), горожане не покидают дома без необходимости. Об этом во вторник, 17 августа, пишет РБК со ссылкой на местных жителей.

«Талибы захватили Афганистан, но пока никому не причинили вреда. Пока все спокойно. Жизнь особо не поменялась. <...> Они не хотят никого убивать», — приводит агентство слова студента РУДН Ахмада Санор Накиби.

Он также рассказал, что пришедшие к власти боевики «помиловали» военных и полицию. При этом жители столицы напуганы, хотя талибы не собираются никого убивать, однако граждане теперь лишены свободы, считает Накиби.

По словам жителя столицы Мудасера, в понедельник в столице никто не вышел на работу, в том числе полицейские. Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров, добавил он.

Как подчеркнул другой опрошенный Назир Эйхласс, люди скорее находятся в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха.

«Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана «Талибану» без всякой борьбы и что это было сделано [руками] США», — уточнил он, добавив, что привычная жизнь города нарушена: организации не работают, дороги пустые, а жители не покидают свои дома без крайней нужды.

Ранее во вторник боевики «Талибана» объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».