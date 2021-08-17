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Жители Кабула рассказали об обстановке в столице после прихода талибов к власти

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Жители афганской столицы Кабул находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), горожане не покидают дома без необходимости. Об этом во вторник, 17 августа, пишет РБК со ссылкой на местных жителей.

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«Талибы захватили Афганистан, но пока никому не причинили вреда. Пока все спокойно. Жизнь особо не поменялась. <...> Они не хотят никого убивать», — приводит агентство слова студента РУДН Ахмада Санор Накиби.

Он также рассказал, что пришедшие к власти боевики «помиловали» военных и полицию. При этом жители столицы напуганы, хотя талибы не собираются никого убивать, однако граждане теперь лишены свободы, считает Накиби.

По словам жителя столицы Мудасера, в понедельник в столице никто не вышел на работу, в том числе полицейские. Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров, добавил он.

Как подчеркнул другой опрошенный Назир Эйхласс, люди скорее находятся в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха.

«Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана «Талибану» без всякой борьбы и что это было сделано [руками] США», — уточнил он, добавив, что привычная жизнь города нарушена: организации не работают, дороги пустые, а жители не покидают свои дома без крайней нужды.

Ранее во вторник боевики «Талибана» объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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