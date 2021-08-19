Лидер талибов подписал указ об освобождении политических заключенных

Верховный лидер радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана, сообщил в четверг, 19 августа, официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в своем Twitter.

«Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого ранга из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям», — сказано в сообщении.

17 августа представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также заявили, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех противников.

Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники движения заявили, что не хотят, чтобы женщины были жертвами. В то же время гражданки Афганистана вышли в Кабуле на демонстрации с требованием уважать их права.

Несмотря на это, талибы 18 августа пояснили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.