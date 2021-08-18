Афганские силовики при побеге из Кабула забрали с собой пиво

Афганские силовики, бежавшие из Кабула от движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), увозили «самое дорогое» для них — пиво. Об этом сообщил в среду, 18 августа, посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Разбежались чиновники, рассыпались органы власти — старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 [августа] утром [когда талибы вошли в Кабул] ребята были в городе на задании», — рассказал Жирнов в эфире «Первого канала».

По словам посла, они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел «самое дорогое, что у них было — пиво».

«Кто-то пиво, а президент [Афганистана Ашраф] Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все [деньги] влезли», — отметил Жирнов.

Ранее, 15 августа, талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

17 августа официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании бывших чиновников и силовиков. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

Спустя день представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС Соединенных Штатов в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.