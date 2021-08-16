Президент Афганистана убегал из страны с набитыми деньгами машинами

Президент Афганистана убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в российском посольстве в стране.

В дипмиссии отметили, что не все деньги поместились в президентский вертолет и поэтому часть из них осталась в аэропорту, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов выразил надежду, что правительство Афганистана при побеге не вывезло из страны все деньги.

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