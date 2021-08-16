Захват талибами Кабула в Москве назвали неожиданным

Захват Кабула боевиками «Талибана» (запрещено в РФ) стал своего рода неожиданностью, заявил 16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление», — сказал Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Россия была настроена оптимистично в оценке качества вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их. Успехом армии считаются не только хорошая вооруженность, но и дисциплина и моральный дух, уверенность, что «защищаешь национальные интересы», чего афганской армии и не хватало, подчеркнул Кабулов. «Они понимали, что являются инструментом иностранцев, а не своих граждан», — заявил он.

Ранее Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

16 августа талибы выразили нежелание формировать коалиционное правительство. Отмечалось, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласятся лишь на «полную власть».

Между тем представитель движения политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин уточнил, что «другие афганцы также будут частью правительства», но пока преждевременно называть чиновников из прежнего правительства, которые войдут в новый его состав. При этом он уточнил, что среди них есть «хорошо известные деятели».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.