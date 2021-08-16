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Захват талибами Кабула в Москве назвали неожиданным

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Захват Кабула боевиками «Талибана» (запрещено в РФ) стал своего рода неожиданностью, заявил 16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

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«Он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление», — сказал Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Россия была настроена оптимистично в оценке качества вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их. Успехом армии считаются не только хорошая вооруженность, но и дисциплина и моральный дух, уверенность, что «защищаешь национальные интересы», чего афганской армии и не хватало, подчеркнул Кабулов. «Они понимали, что являются инструментом иностранцев, а не своих граждан», — заявил он.

Ранее Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

16 августа талибы выразили нежелание формировать коалиционное правительство. Отмечалось, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласятся лишь на «полную власть».

Между тем представитель движения политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин уточнил, что «другие афганцы также будут частью правительства», но пока преждевременно называть чиновников из прежнего правительства, которые войдут в новый его состав. При этом он уточнил, что среди них есть «хорошо известные деятели».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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