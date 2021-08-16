Прямой эфир
Мир
Защита Уилана подаст ходатайство о его переводе в США для отбытия наказания
Общество
Обнаружены тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Мир
Талибы пообещали безопасность решившим вернуться из аэропорта Кабула
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Забайкальском крае
Общество
В ГД предложили возвращать многодетным родителям средства за учебу
Мир
Участники учений на границе с Афганистаном вернулись в пункты дислокации
Мир
Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула
Мир
На Украине предрекли отъезд Магучих из страны из-за критики в Сети
Экономика
США расследуют соответствие российской экономики рыночному статусу
Сюжет:

В Москве надеются, что власти Афганистана не вывезли все деньги из страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона надеется, что правительство Афганистана при побеге не вывезло из страны все деньги. Об этом 15 августа заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Без остановки: что ждет Афганистан после прихода талибов
Президент покинул страну, западные посольства закрываются, а через границу хлынул поток беженцев

«Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось — это будет основой бюджета. Во-вторых, да, международное сообщество говорит о том, что если талибы не будут соблюдать элементарные нормы в отношении прав человека, тогда внешняя помощь сократится», — сказал Кабулов в эфире радио «Эхо Москвы».

По словам Кабулова, пока остается неопределенность по ситуации в Афганистане. Он считает, что надо дать «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ) показать себя не на словах, а на деле.

Ранее, в понедельник, Кабулов назвал захват талибами Кабула неожиданностью. По его словам, Россия была настроена оптимистично в оценке качества вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их.

Кроме того, Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021