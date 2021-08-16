В Москве надеются, что власти Афганистана не вывезли все деньги из страны

Российская сторона надеется, что правительство Афганистана при побеге не вывезло из страны все деньги. Об этом 15 августа заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось — это будет основой бюджета. Во-вторых, да, международное сообщество говорит о том, что если талибы не будут соблюдать элементарные нормы в отношении прав человека, тогда внешняя помощь сократится», — сказал Кабулов в эфире радио «Эхо Москвы».

По словам Кабулова, пока остается неопределенность по ситуации в Афганистане. Он считает, что надо дать «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ) показать себя не на словах, а на деле.

Ранее, в понедельник, Кабулов назвал захват талибами Кабула неожиданностью. По его словам, Россия была настроена оптимистично в оценке качества вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их.

Кроме того, Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.