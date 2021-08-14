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CBS сообщил об эвакуации американцев из Кабула в течение 72 часов

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Сотрудники посольства Соединенных Штатов будут эвакуированы в течение 72 часов в связи с наступлением боевиков группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в субботу, 14 августа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Кабуле.

Как уточняется в сообщении, в американском посольстве останутся несколько сотрудников — специальные агенты из Бюро дипломатической службы безопасности и послы.

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Вооруженные силы Соединенных Штатов уже направили в афганскую столицу тысячи военнослужащих в рамках обеспечения безопасного вывода работников американского дипломатического ведомства.

Ожидается, что в обозначенный временной промежуток американцы будут доставлены в аэропорт Кабула.

Ранее этим же днем, 14 августа, талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

В этот же день стало известно, что боевики движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город.

Также сообщалось, что талибы захватили провинцию Логар. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы встретиться с командирами ополченцев, защищающих рубежи провинции.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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