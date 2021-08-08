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Чернышенко назвал недопустимым субъективное судейство спортсменов РФ

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что ситуации на Олимпийских играх в Токио, где «политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов», не будут оставлены без внимания.

Он уточнил, что для россиян это были одни из самых сложных состязаний. Этому поспособствовали пандемия COVID-19 и особые условия подготовки к Олимпиаде, а также отсутствие зрителей и те обстоятельства, «которые морально довлели на них».

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«Ребята, мы гордимся всеми вами! Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех — такое отношение к нашим атлетам недопустимо», — цитирует Чернышенко его пресс-служба 8 августа.

Он заверил, что совместно с Министерством спорта РФ правительство детально проанализирует результаты выступлений россиян.

«Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России», — отметил Чернышенко.

Речь идет, в частности, об инциденте, который произошел накануне. Россиянка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике представительнице Израиля Линой Ашрам и получила серебро Олимпиады в Токио. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира. По ее словам, те, кто устроил русофобскую войну против спорта, не могли допустить победы россиянок.

После этого Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в данной дисциплине. 8 августа президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что FIG с опозданием работает над обращением комитета.

Однако Международный олимпийский комитет 8 августа отказался комментировать судейство в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

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