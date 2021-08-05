Легкоатлетка Тимановская заявила о желании продолжить спортивную карьеру

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что хочет продолжить спортивную карьеру и не думала про политическое убежище. Об этом она сказала на пресс-конференции в Варшаве в четверг, 5 августа.

«Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Я хочу продолжить спортивную карьеру», — отметила спортсменка.

По словам Тимановской, ее супруг уже в четверг может прибыть в Польшу.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны спортсменки в НОК Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Участница Игр позже призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию, и обратилась за помощью к полиции воздушной гавани, после чего ее взяли под охрану.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны сразу после прилета, ей предоставлена гуманитарная виза.

Позднее Тимановская объяснила свою критику в адрес тренеров сборной страны тем, что перенервничала. По ее словам, она готовилась к конкретным дистанциям. Однако в тот момент, когда узнала, что из-за стечения обстоятельств может принять участие в эстафете 4х400, она была немного шокирована и эмоции взяли верх.

Накануне самолет с Тимановской приземлился в Польше, он летел в обход белорусского воздушного пространства.