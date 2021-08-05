Прямой эфир
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на «борщевой набор»
Наука
ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа
Политика
Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область
Мир
Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19
Общество
Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
Наука
В России разработали устройство ранней диагностики рака
Общество
Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России
Сюжет:

Легкоатлетка Тимановская заявила о желании продолжить спортивную карьеру

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что хочет продолжить спортивную карьеру и не думала про политическое убежище. Об этом она сказала на пресс-конференции в Варшаве в четверг, 5 августа.

Неспортивное обсуждение: что происходит с бегуньей Тимановской
Белорусская легкоатлетка просит политическое убежище, хотя изначально ее возмутило включение в непрофильную эстафету

«Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Я хочу продолжить спортивную карьеру», — отметила спортсменка.

По словам Тимановской, ее супруг уже в четверг может прибыть в Польшу.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны спортсменки в НОК Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Участница Игр позже призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию, и обратилась за помощью к полиции воздушной гавани, после чего ее взяли под охрану.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны сразу после прилета, ей предоставлена гуманитарная виза.

Позднее Тимановская объяснила свою критику в адрес тренеров сборной страны тем, что перенервничала. По ее словам, она готовилась к конкретным дистанциям. Однако в тот момент, когда узнала, что из-за стечения обстоятельств может принять участие в эстафете 4х400, она была немного шокирована и эмоции взяли верх.

Накануне самолет с Тимановской приземлился в Польше, он летел в обход белорусского воздушного пространства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021