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Самолет с Тимановской на борту приземлился в аэропорту Варшавы

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Самолет, на борту которого находится белорусская спортсменка Кристина Тимановская, приземлился в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Об этом свидетельствуют в среду, 4 августа, данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта FlighAware.

Рейс LO226/OS8505 прибыл из Вены в Варшаву около 20:11 по местному времени (21:11 мск).

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В конце июля бегунья раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что ее отправляют домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Участница Игр позже призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию, и обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну, ей предоставлена гуманитарная виза.

3 августа Тимановская объяснила свою критику в адрес тренеров сборной страны на Олимпиаде в Токио тем, что перенервничала. По ее словам, она готовилась к конкретным дистанциям. Однако в тот момент, когда узнала, что из-за стечения обстоятельств может принять участие в эстафете 4х400, она была немного шокирована и эмоции взяли верх.

4 августа оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Тимановская на следующий день даст большую пресс-конференцию в Варшаве.

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