Легкоатлетка Тимановская проведет в Варшаве пресс-конференцию

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 5 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве, сообщили в среду, 4 августа, в оппозиционном Белорусском фонде спортивной солидарности.

«Кристина прилетит сегодня, в среду, в Польшу. В четверг даст большую пресс-конференцию в Варшаве», — цитирует представителя организации «РИА Новости».

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию и обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану, пишет «Газета.ру».

МОК инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой.