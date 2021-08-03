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МОК проведет собственное расследование по делу Тимановской

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Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник, 3 августа, начнет собственное расследование о действиях Белоруссии в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщил официальный представитель комитета Марк Адамс.

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«МОК решил начать официальное расследование инцидента с НОК Белоруссии. Его возглавит администрация МОК. Нам нужно установить все факты, нам нужно услышать всех участников», — цитирует его ведомство в Twitter.

По сообщению представителя МОК, Тимановская сейчас находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило спортсменке гуманитарную визу для въезда в страну.

«Самое важное — безопасность спортсменов. Вчера мы дважды общались с Кристиной Тимановской, она чувствует себя в безопасности, планирует свое будущее», — отметил Адамс.

В конце июля стало известно, что спортсменка из Белоруссии раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако, согласно Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность спортсменке. Муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии с ребенком.

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