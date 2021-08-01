Российский боксер Замковой объявил о намерении завершить карьеру

Российский боксер Андрей Замковой намерен завершить карьеру после Олимпиады в Токио. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил главный тренер сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Фархутдинов.

«Да, конечно (завершит карьеру. — Ред.) Жалко, очень хороший боксер, очень хороший человек, капитан команды. Хотелось бы, чтобы у него было золото, но мы думаем одно, а жизнь решает другое»,— сказал тренер ТАСС.

Замковой проиграл по очкам кубинцу Рониэлу Иглесиасу (0:5) в полуфинале весовой категории до 69 кг и завоевал бронзовую медаль Игр, пишет «Спорт-Экспресс». Поединок за третье место на боксерском турнире не проводится, поэтому Замковой автоматически получил бронзовую награду.

Ранее в этот день россиянин Глеб Бакши победил своего соперника из Гаити Дарелля Вальсанту в четвертьфинале боксерского олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 75 кг. В полуфинале 25-летний россиянин встретится с бразильцем Эбертом Соузой. Встреча состоится 5 августа.

Другой российский боксер Альберт Батыргазиев в этот же день вышел в полуфинал Олимпиады в весовой категории до 57 кг и гарантировал как минимум бронзовую медаль сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Россиянин Имам Хатаев 1 августа проиграл британскому спортсмену Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 кг. Впоследствии Хатаев заявил о завершении карьеры в любительском боксе.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.