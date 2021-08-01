Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады

Российский боксер Альберт Батыргазиев в воскресенье, 1 августа, вышел в полуфинал Олимпийских игра в Токио в весовой категории до 57 кг и гарантировал как минимум бронзовую медаль сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

В четвертьфинале Батыргазиев раздельным решением судей победил Цэндбаатара Эрдэнэбатына из Монголии со счетом 3:2 и вышел в полуфинал турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».

Следующий бой россиянина состоится 3 августа в 12:03, его противником станет кубинец Лазаро Альварез.

Ранее в этот день российский боксер Имам Хатаев проиграл британскому спортсмену Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 кг. Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу британскому боксеру, один — россиянину.

Позднее Хатаев заявил о завершении карьеры в любительском боксе.

30 июля российский боксер Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпийских игр и обеспечил сборной ОКР как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале, который пройдет позднее, 1 августа, Замковой встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.