Прямой эфир
Спорт
В МОК обсудят слова президента USADA о российских спортсменах
Мир
Башар Асад поручил премьер-министру сформировать новое правительство
Экономика
Порядка 7,2 млн россиян стали невыездными из-за долгов
Общество
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
Спорт
Французский боксер Алиев устроил забастовку после поражения на Олимпиаде
Спорт
Российские рапиристы вышли в финал командных соревнований на ОИ в Токио
Мир
В прачечной в Нью-Йорке произошла стрельба
Общество
Россияне смогут получить «арктический» гектар
Сюжет:

Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Альберт Батыргазиев в воскресенье, 1 августа, вышел в полуфинал Олимпийских игра в Токио в весовой категории до 57 кг и гарантировал как минимум бронзовую медаль сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Первый десяток: Рылов и Бацарашкина стали двукратными олимпийскими чемпионами
Российские спортсмены завоевали медали в плавании, стрельбе из пистолета и лука, а впереди — русский финал в теннисе

В четвертьфинале Батыргазиев раздельным решением судей победил Цэндбаатара Эрдэнэбатына из Монголии со счетом 3:2 и вышел в полуфинал турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».

Следующий бой россиянина состоится 3 августа в 12:03, его противником станет кубинец Лазаро Альварез.

Ранее в этот день российский боксер Имам Хатаев проиграл британскому спортсмену Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 кг. Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу британскому боксеру, один — россиянину.

Позднее Хатаев заявил о завершении карьеры в любительском боксе.

30 июля российский боксер Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпийских игр и обеспечил сборной ОКР как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале, который пройдет позднее, 1 августа, Замковой встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021