Российский боксер Гаши победил в четвертьфинале Олимпийских игр

Россиянин Глеб Бакши победил своего соперника из Гаити Дарелля Вальсанту в четвертьфинале боксерского олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 75 кг, который состоялся в воскресенье, 1 августа.

В полуфинале 25-летний россиянин встретится с бразильцем Эбертом Соузой. Встреча состоится 5 августа.

Ранее в воскресенье российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу в весовой категории до 69 кг.

Другой российский боксер Альберт Батыргазиев в этот же день вышел в полуфинал Олимпиады в весовой категории до 57 кг и гарантировал как минимум бронзовую медаль сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Россиянин Имам Хатаев 1 августа проиграл британскому спортсмену Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 кг. Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу британскому боксеру, один — россиянину. Впоследствии он заявил о завершении карьеры в любительском боксе.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.