Постпред РФ при ООН призвал решить палестино-израильский конфликт

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя призвал «не откладывать на потом» решение палестино-израильского конфликта, так как эта проблема является ключевой для всего Ближнего Востока. Об этом он сообщил в четверг, 27 мая, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Сегодня в Палестине и Израиле не ведется боевых действий. Однако это не значит, что мы можем отложить решение палестинского вопроса на потом. К сожалению, история вновь и вновь доказывает, что именно эта проблема является ключевой для всего Ближнего Востока, да и мира в целом», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что «до решения всех вопросов окончательного статуса мира на Ближнем Востоке не будет».

Постпред РФ при ООН призвал скоординировать международные и региональные усилия для перезапуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем на основе резолюций ООН и принципа «двух государств». По его словам, это необходимо «для недопущения рецидивов силовой конфронтации» между государствами.

«Важно сохранять это единство, в том числе и среди членов СБ ООН. Необходимо конвертировать высказанную поддержку этим параметрам в конкретные действия», — заявил постпред РФ при ООН.

Кроме того, Небензя призвал США, ЕС и ООН рассмотреть предложение России по проведению министерской встречи «ближневосточного квартета» посредников.

«Мы вновь предлагаем коллегам рассмотреть наше предложение по проведению министерской встречи «четверки», а также заседания в расширенном формате с участием региональных государств и самих палестинцев, и израильтян», — сказал постпред РФ при ООН.

Ранее, 21 мая, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вновь напомнил о предложении МИД РФ провести министерскую встречу «четверки» (Россия, Евросоюз, США и ООН).

Расширенный формат, предложенный МИД РФ, предполагает встречу 4+4+2+1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия).

18 мая член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани рассказал «Известиям», что Палестина поддерживает идею созвать «ближневосточный квартет» с расширенным составом участников, однако против выступают США.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.