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Палестина поддержала российскую инициативу о встрече расширенного «квартета»

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Палестина поддерживает инициативу Москвы созвать «ближневосточный квартет» с расширенным составом участников, но против выступают США. Об этом «Известиям» заявил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани.

Расширенный формат, предложенный МИД РФ, предполагает встречу 4+4+2+1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия).

«Мы поддерживаем этот формат. Но против этой формулы выступают американцы. Мы не хотим и не будем прерывать этот путь под какими-либо оправданиями, через которые американская сторона стремится реализовать пожелания Израиля», — подчеркнул политик.

По его словам, «квартет» мог бы разработать план по переходу к международной конференции за мир на Ближнем Востоке. На нее можно было бы пригласить все стороны, заинтересованные в безопасности и стабильности в регионе и мире.

Острая фаза конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 11 мая. Число жертв в ходе ракетных обстрелов с обеих сторон превысило 200, свыше тысячи ранены.

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