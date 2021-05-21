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Россия предложила срочно провести встречу «ближневосточного квартета»

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Россия вынесла предложение о срочном проведении встречи «ближневосточного квартета» (Евросоюз, Россия, США и ООН) на уровне министров иностранных дел. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил первый заместитель постпредседателя России при Организации Объединенных наций Дмитрий Полянский.

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«Мы выступаем за активизацию деятельности «ближневосточного квартета». Предлагаем безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия», — цитирует слова Полянского «РИА Новости», произнесенные в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Полянский дополнил свое предложение инициативой созвать министерскую встречу квартета в расширенном формате с задействованием региональных государств из соображений учета позиций заинтересованных сторон. Он уверен, что реализация российского предложения напрямую повлияет на прогресс в осуществлении мирного процесса израильско-палестинского конфликта.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск). Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить в Израиль и Палестину делегации для контроля соблюдения перемирия.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В среду, 19 мая, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви заявил о готовности России взять на себя миссию посредника в палестинско-израильском конфликте в целях его урегулирования.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.

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