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Ученый указал на необходимость изучения вопроса по отказу от масок

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Вопрос отказа от масок следует изучить внимательнее в связи с полученными данными, согласно которым пациенты, получившие оба компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», в случае инфицирования не выделяют вирус. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

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«По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», — сказал Гущин на конгрессе «ОргЗдрав».

Ранее в этот день Гущин также подчеркнул, что граждане, которые получили оба компонента «Спутника V», не распространяют инфекцию среди других людей.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что почти 17 млн граждан России получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

26 мая президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что российские вакцины от COVID-19 — надежные и безопасные.

24 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уточнила, что избежать третьей волны коронавируса можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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