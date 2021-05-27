Ученый заявил о неспособности вакцинированных «Спутником V» распространять вирус

Люди, которые получили оба компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», в случае инфицирования не выделяют вирус и не распространяют его среди других. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Владимир Гущин, выступая с презентацией на конгрессе «ОргЗдрав».

«Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме. При этом в этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит, не являются источником опасности для окружающих», — следует из презентации Гущина, представленной на круглом столе «COVID-19: от разработки вакцин до коллективного иммунитета».

Накануне, 26 мая, президент РФ Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19. По мнению президента, российская вакцина — самая надежная и безопасная. Также российский лидер выступил против обязательной вакцинации.

Как рассказал вирусолог Александр Семенов, вакцинация от COVID-19 действует эффективнее, чем сформированный после болезни иммунитет. По словам ученого, вакцина распространяется на разные штаммы, а если человек заразился определенным штаммом, то у него будет иммунитет только к этому штамму, и он может вновь заболеть другими видами COVID-19.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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