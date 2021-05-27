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Мурашко назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 россиян

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в четверг, 27 мая, заявил журналистам, что почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Жест добровольный: Путин выступил против обязательной вакцинации
Также президент сообщил об улучшении экономической ситуации в стране

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, в России за последние сутки было зарегистрировано 9039 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировано 5 035 207 случаев коронавируса. При этом полностью вылечились 4 651 849 человек, зарегистрировано 120 002 случая летального исхода.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что российские вакцины от COVID-19 — надежные и безопасные.

При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

24 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избежать третьей волны COVID-19 можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку. Сенатор указала на важность проведения в стране разъяснительной работы о необходимости вакцинации.

21 мая Мурашко указывал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной, в связи с чем необходимо направить все силы на вакцинацию населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 мая заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от COVID-19. Она подчеркнула, что именно этих показателей необходимо добиться для победы над коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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