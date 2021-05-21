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В Минздраве назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в России

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В Минздраве России рассказали, что ситуация с распространением COVID-19 в России остается напряженной. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями», — цитирует сообщение пресс-службы РЕН ТВ.

Также, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день профилактические осмотры, которые были приостановлены во время пандемии коронавируса, были возобновлены в 83 регионах России.

По его словам, все силы необходимо направить на вакцинацию населения. Особенно необходимо уделить внимание обеспечению вакцинации людей из групп риска, которых направляют на санаторно-курортное лечение.

«Для защиты здоровья граждан из групп риска, прежде всего пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, на каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации», — говорит глава ведомства.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной.

В тот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Москва и Россия в настоящий момент переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по COVID-19. По его словам, циркуляция коронавируса значительно уменьшилась.

По данным на 20 мая, в РФ зарегистрировано 4 974 908 случаев COVID-19. При этом скончался 117 361 человек, выздоровели 591 770 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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