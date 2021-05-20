Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, решение об увеличении продолжительности майских праздников позволило не допустить роста заболеваемости COVID-19. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остается стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Москва и Россия в настоящий момент переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по COVID-19. По его словам, циркуляция коронавируса значительно уменьшилась.

Накануне пользу дополнительных выходных дней в мае оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в стране абсолютно контролируемая, а нерабочие дни в период с 1 по 10 мая оказали позитивное влияние на борьбу с пандемией.

По данным на 20 мая, в РФ зарегистрировано 4 974 908 случаев COVID-19. При этом скончались 117 361 человек, выздоровели 591 770 пациентов.

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