Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2
Общество
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России
Мир
Коренных французов предупредили о риске исчезновения
Мир
Власти Израиля начали обсуждение одностороннего прекращения огня
Мир
В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.
Общество
Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»
Общество
Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
Спорт
Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
Мир
Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы
Сюжет:

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, решение об увеличении продолжительности майских праздников позволило не допустить роста заболеваемости COVID-19. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной
Изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовило правительство

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остается стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Москва и Россия в настоящий момент переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по COVID-19. По его словам, циркуляция коронавируса значительно уменьшилась.

Накануне пользу дополнительных выходных дней в мае оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в стране абсолютно контролируемая, а нерабочие дни в период с 1 по 10 мая оказали позитивное влияние на борьбу с пандемией.

По данным на 20 мая, в РФ зарегистрировано 4 974 908 случаев COVID-19. При этом скончались 117 361 человек, выздоровели 591 770 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021