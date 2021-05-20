В России за сутки зарегистрировали 9232 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9232 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщил в четверг, 20 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве (3312), Санкт-Петербурге (791) и Московской области (727).

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 396 человек, выздоровели 9983 человек.

За все время пандемии зарегистрировано 4 974 908 случаев COVID-19, из них 117 361 летальный исход, выздоровели 591 770 человек.

Накануне, 19 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ситуация с COVID-19 в России абсолютно контролируемая. По ее словам, нет никаких оснований для ужесточения ограничительный мер, в том числе введения карантина. Она также подчеркнула, что нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Ранее, 18 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. При этом она уверена, что, после того как 60% населения привьются, жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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