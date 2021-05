Уколоться и забыть: вакцина сохраняет жизни кумиров

Вакцинация против COVID-19 успешно продолжается в России и во многих других странах мира. Высказываются и мнения, как сделать процесс более успешным. Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом», не исключил, что в будущем прививки станут обязательны для всех. Что нового в уже идущем процессе вакцинации — в материале «Известий».

Государственное дело

Дмитрий Медведев в своей речи перед участниками пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом» подчеркнул необходимость сотрудничества между всеми странами мира в деле борьбы с коронавирусом. Заместитель председателя Совета безопасности РФ также выразил мнение, что вакцинация может стать обязательным государственным делом.

Уколоться и забыть Дмитрий Медведев Фото: РИА Новости/Юлия Зырянова

«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — сказал он.

Полностью обязательной вакцинация против коронавирусной инфекции пока стала лишь в Саудовской Аравии: с 1 августа жители королевства не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия без справки о наличии прививки. В отдельных странах Европы вакцинация обязательна для медработников и других групп риска, однако, конечно, не только они нуждаются в защите. Человечество, начиная с самой зари цивилизации, прежде всего старалось оберегать своих детей и стариков. Сегодня порог условной «старости» сдвинулся далеко вперед по сравнению даже с серединой ХХ столетия и люди 60–70 лет продолжают вести активный образ жизни. Но именно это делает еще более важным интенсивную заботу о здоровье — и, конечно, проявлять ее следует и им самим.

Активное долголетие

Пример, как это часто бывает, подают знаменитости — те, кто в силу своей информированности, финансового положения и общественного статуса имеет возможность в числе первых воспользоваться достижениями технологии и медицины. Так, главная российская певица, любимица миллионов Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным сделали прививку еще зимой. Примадонна известна своей закрытостью — у нее давно нет необходимости стремиться в светскую хронику или на интернет-страницы «желтой прессы», так что публика узнала о том, что Алла Борисовна защитила себя и семью от коронавируса, совершенно случайно.

Уколоться и забыть Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Любопытно, что почти одновременно с Примадонной привилась от коронавируса певица и композитор Долли Партон, которую иногда называют «американской Пугачевой». В свои 75 кумир среднего класса США, автор знаменитой песни I Will Always Love You (у нас она более известна в исполнении Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель») выглядит значительно моложе и, очевидно, отнюдь не желает унести свои пышные формы до времени в могилу. «Хочу сказать всем трусам: идите и сделайте укол!» — обратилась она к фанатам в Twitter. Кстати, Партон инвестировала личные средства в разработку одной из используемых ныне вакцин.

Не отстают и локальные звезды, многих из которых мы помним еще с советских времен. Так, привилась «Спутником» знаменитая казахстанская певица Роза Рымбаева. 63-летняя дива, по-прежнему собирающая полные залы и на родине, и в России, обезопасила и свою семью: сын «соловья Средней Азии», певец Али Окапов, получил вакцину вместе с Розой Куанышевной.

«Спутник» жизни

Вакцин в мире уже несколько, но многие знаменитости — именно в силу того, что часто обладают доступом к объему информации, недоступному «простым смертным», — всё чаще выбирают именно российский «Спутник V». Среди уже привившихся немало звезд кинематографа, как отечественных, так и зарубежных. Среди них знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица, заявивший после укола:

Уколоться и забыть Эмир Кустурица Фото: Global Look Press/Hubert Boesl/dpa

Автор цитаты «80% сербов верят русским и верят в эффективность «Спутника V». Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная»

Впрочем, не только сербы: голоса желающих получить именно вакцину из России всё чаще раздаются и от европейских соседей, и из-за океана. В числе первых был великий режиссер Оливер Стоун, привившийся «Спутником» еще в декабре прошлого года, в самом начале массовой вакцинации в нашей стране. 74-летний кинематографист специально приехал в Россию, не остановившись перед всеми препятствиями, которые ожидают сегодня любого, даже самого высокопоставленного, путешественника. Судя по всему, автор «Взвода», «Уолл-стрит» и «Никсона» остался доволен. «Это лучшая вакцина на рынке. Странно, что США ее игнорируют — это предубеждение против всего, сделанного в России», — заявил он в интервью британской The Times.

Не отстают, конечно, и отечественные герои экрана и сцены: Владимир Машков, Юрий Стоянов, Алена Апина, Михаил Боярский, Лариса Луппиан, Светлана Дружинина — вот очень неполный список тех, кто уже защитил себя от возможной инфекции. Характерно, что все получившие вакцину «Спутник V» сообщили, что не испытывали каких-либо значительных побочных эффектов. Главное же — теперь все они готовы к встрече со зрителями и слушателями, к любимой работе. Да и с внуками видеться теперь можно куда безопасней — больше не надо опасаться ни заразить дорогих малышей, ни самим подхватить случайно принесенную из детского сада или школы инфекцию.

Наконец, немаловажно отметить, что защитили себя от заражения коронавирусом и многие духовные лидеры. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил вакцину еще в начале марта. 74-летний предстоятель РПЦ прошел процедуру в одной из обычных российских клиник и чувствует себя хорошо. Сделали прививку и многие другие религиозные деятели, например, лидер мирового буддизма далай-лама.