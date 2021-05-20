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Эпидемиолог заявил о стабилизации эпидпроцесса по COVID-19 в России

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Москва и Россия в настоящий момент переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по COVID-19. Об этом сообщил в четверг, 20 мая, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5%», — рассказал он в ходе выступления на конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика».

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Ранее в этот день руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун сообщил, что в городе порядка 20% больничных коек находятся в резерве для заболевших COVID-19, власти Москвы не планируют открывать дополнительные корпуса больниц для людей с положительным тестом на коронавирус.

За прошедшие сутки в России, согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, зарегистрировали 9232 новых случая заболевания в 85 регионах. Отмечалось, что наибольшее число случаев было выявлено в Москве (3312), Санкт-Петербурге (791) и Московской области (727).

Как сообщала 19 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ситуация с коронавирусной инфекцией в России абсолютно контролируемая. Она отметила, что никаких оснований для ужесточения ограничительный мер нет. Матвиенко уточнила, что нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Масштабная вакцинация от COVID-19 началась в Москве в декабре 2020 года, по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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