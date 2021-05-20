Около 20% коек в больницах Москвы зарезервировано для заболевших COVID-19

В Москве порядка 20% больничных коек находятся в резерве для заболевших COVID-19. Об этом в четверг, 20 мая, рассказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун в рамках Московского онкологического форума.

Он подчеркнул, что власти города не планируют открывать дополнительные корпуса больниц для людей с подтвержденным коронавирусом.

«На сегодняшний день у нас есть резерв в койках в долевом отношении около 20%, поэтому мы не планируем перепрофилировать новые стационары», — сказал Хрипун журналистам.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 20 мая, в стране за минувшие стуки выявлено 9232 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3312), Санкт-Петербурге (791) и Московской области (727).

Всего в столице с начала распространения коронавирусной инфекции выявлено свыше 1,148 млн случаев COVID-19, скончались 19 474 человека, выздоровели более 1 млн человек.

В стране за все время пандемии зарегистрировано 4 974 908 случаев COVID-19, из них 117 361 летальный исход, выздоровели 591 770 человек.

19 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ситуация с COVID-19 в России абсолютно контролируемая. По ее словам, нет никаких оснований для ужесточения ограничительный мер, в том числе введения карантина. Она также подчеркнула, что нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с распространением коронавируса в стране.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе стабильная, но уровень заболеваемости COVID-19 высокий. По его словам, на тот момент в столице прививку от коронавируса сделали уже около 1,3 млн жителей.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря 2020 года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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