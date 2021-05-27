В России за сутки зарегистрировано более 9 тыс. случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9039 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве (3105), Санкт-Петербурге (836) и Московской области (735).

Также за прошедшие 24 часа число летальных случаев увеличилось на 402. Выздоровели от COVID-19 9759 человек.

За все время пандемии в стране зафиксировано 5 035 207 случаев коронавируса. При этом полностью вылечились 4 651 849 пациентов, скончались 120 002 человек.

Ранее в четверг ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Любовь Козловская допустила подъем заболеваемости COVID-19 в октябре. В интервью «Известиям» она пояснила, что сезонность простудных заболеваний всегда наблюдается в странах с умеренным климатом.

При этом, как добавила специалист, избежать этого можно благодаря вакцинации. По ее словам, необходимо привить граждан единомоментно, как в Израиле, Сан-Марино и Чили, иначе эффекта не будет.

Накануне президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что российские вакцины — надежные и безопасные.

При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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