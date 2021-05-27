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Вирусолог не исключила подъема заболеваемости COVID-19 в октябре

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Коронавирус будет продолжать циркулировать и в следующем году, а ситуация в мае 2022 года может ничем не отличаться от мая этого года. Об этом в интервью «Известиям» заявила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская.

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«Я считаю, что коронавирус станет сезонным, — сказала специалист. — У нас будет спад летом, и в октябре мы опять «накроемся». Если мы не привьем всех единомоментно, как в Израиле, Сан-Марино и Чили, значимого эффекта от вакцинации видно не будет».

Она добавила, что сезонность простудных заболеваний всегда наблюдается в странах с умеренным климатом.

«У вакцинированных COVID-19 будет проходить, как сезонная «корона» — небольшая простуда. У кого-то он будет вызывать пневмонию. Но вирус будет продолжать циркулировать, — считает Любовь Козловская. — Чем быстрее мы смиримся с этим, тем лучше».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нам повезло. SARS-CoV-2 — это вирус, с которым удобно работать»

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