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Болезненная точка: почему власти заговорили о третьей волне COVID-19

Эксперты считают, что без вакцинации заболеваемость может начать существенно расти
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Болезненная точка: почему власти заговорили о третьей волне COVID-19
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2021-05-16 20:32:52
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В России есть предпосылки к третьей волне коронавируса, считают специалисты. Это показывает рост заболеваемости в Москве, отмечают вирусологи. Специалисты оперштаба и Роспотребнадзора подтверждают, что некоторое увеличение числа новых случаев COVID-19 есть, и связывают это с возвращением россиян из отпусков и недостаточным соблюдением мер профилактики. Сейчас особенно важно максимально быстро сформировать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, чтобы исключить возможность роста заболеваемости, подчеркивают эксперты. И предлагают ввести серьезные ограничения для непривитых граждан. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в воскресенье, 16 мая, что людям не стоит ждать прихода третьей волны COVID-19, а идти на прививку прямо сейчас.

Тревожный рост

В Москве наблюдается устойчивый рост заболеваемости ковидом: если в марте показатели были ниже 2 тыс. новых случаев в день, то в мае уже ближе к 3 тыс. 13 мая показатель достиг 2,8 тыс., 14 мая — почти 4 тыс., следует из статистики ВОЗ.

15 мая число новых случаев вернулось к 3 тыс. с небольшим (3073), на утро 16 мая зарегистрировано 2697. Но, по мнению вирусологов, это может говорить о том, что в выходные диагностические лаборатории работают менее интенсивно.

В России в целом с 15 марта заболеваемость держится примерно на одном уровне — 8–9 тыс. новых случаев. По данным статистики оперштаба на воскресенье, 16 мая, в стране зафиксировано 8,5 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах. Пик заболеваемости пришелся на последний день прошлой рабочей недели, 14 мая, — 9,4 тыс. заболевших.

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В нерабочие дни рост заболевших всегда меньше, сказал «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов. Почти тысячный суточный скачок в столичной статистике в последние дни, с его точки зрения, — тревожный сигнал. Ситуацию прояснят понедельник и вторник, но предпосылки к третьей волне есть уже сейчас, уверен вирусолог.

Отпускные колебания

В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости, отметила в разговоре с «Известиями» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся. Но некоторый подъем обусловлен во многом тем, что мы расслабились и забыли про меры профилактики: не носим маски, не соблюдаем социальную дистанцию. Между тем эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная и расслабляться рано, — сказала специалист. — К тому же последние дни во многих регионах России погода была пасмурной, дождливой и прохладной, имитировала середину осени, что создало более комфортные условия для распространения вируса.

Как будет развиваться ситуация дальше, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам, отметила Наталья Пшеничная.

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пункт
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Если мы ответственно подойдем к выполнению противоэпидемических рекомендаций, то очень скоро заболеваемость снова начнет снижаться. Набирающая обороты вакцинация, как и приближающееся лето с обилием яркого солнечного света, помогут нам в этом. Не игнорируйте возможность сделать прививку от коронавируса и таким образом защитить себя и своих близких, — сказала специалист.

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В воскресенье, 16 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что людям не стоит ждать прихода третьей волны ковида, а идти на прививку прямо сейчас. Ранее, 10 мая, президент России Владимир Путин сообщил, что в стране от COVID-19 привилось уже более 21 млн человек. Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Сейчас в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под контролем оперштаба, — сообщили там в ответ на запрос «Известий». — Рост числа выявленных случаев COVID-19 связан с возвращением граждан из отпусков. Однако как будет развиваться дальнейшая эпидобстановка, во многом зависит от каждого из граждан нашей страны, поэтому оперативный штаб просит максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и пройти вакцинацию.

В оперштабе добавили, что вакцинация проводится в плановом режиме во всех регионах России. Всего по стране сейчас открыто более 5,7 тыс. стационарных пунктов вакцинации и более 1,5 тыс. мобильных.

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Столичный масштаб

Между тем в Москве вновь расширяют ковидные отделения. Это подтвердила «Известиям» главный врач больницы им. В.В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы Ольга Шарапова. По ее словам, в этом процессе пока не задействованы многопрофильные больницы — они работают на всех пациентов.

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— Мы, как многопрофильная больница, сейчас оставили только одно отделение на 25 коек. Оно не заполнено. Пока расширять его не планируется, — уточнила врач.

«Известия» отправили запрос в московский депздрав.

В марте и феврале ковидные отделения больниц были полупустые и работали в лайт-режиме, а сейчас они снова заполнены, рассказал «Известиям» вакцинолог-вирусолог Евгений Тимаков со ссылкой на данные от врачей из «красных зон». В Европе несколько месяцев назад началась третья волна, и для России такая вероятность есть, если люди не будут активно делать прививки, указал он.

Рост заболеваемости в Москве может быть связан с тем, что столица проводит больше исследований на ковид, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— Москва более адекватно показывает динамику роста в сравнении с другими регионами, — сказал он. — Но это не значит, что в целом по стране инфекция ведет себя как-то иначе. Подъема, который случился в столице, вполне можно ожидать и в крупных федеральных центрах. Способы распространения инфекции универсальны и не зависят от географии.

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вакцинация
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Сами пишем сценарий

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов вакцинации, согласен Иван Коновалов.

— Чем активнее будут прививаться люди, тем меньше будет случаев госпитализации и меньше смертей, ассоциированных с инфекцией, — объяснил эксперт.

По его словам, 21,5 млн привитых россиян недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Тем более что формировать иммунную прослойку нужно в разных возрастных категориях и разных социальных группах.

— Врачей, преподавателей надо прививать как минимум на 90%. Так же как и лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, — уверен Иван Коновалов.

Чем дольше будет проходить формирование коллективного иммунитета, тем больше шансов появления новых мутаций вируса, которые смогут ускользать от иммунитета, сформированного нынешними вакцинами, подчеркнул эксперт. В России этого пока не происходит, уточнил он.

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

РФ пора ввести обязательную вакцинацию перед вылетом за рубеж, как это делают другие страны, считает Сергей Нетёсов. Для этого нужно поскорее договориться о признании за границей сертификата прививки «Спутником».

— Это не для того, чтобы защитить других, это мы себя защищаем, чтобы люди не возвращались к нам инфицированными, — уточнил эксперт.

Чтобы остановить эпидемию, в стране привитыми должны быть не менее 70% населения, считает он. Эксперт подчеркнул: не стоит бояться побочных эффектов вакцинации, тем более что проявляются они далеко не у всех. Например, у людей старше 60 лет высокая температура после прививки не возникает практически никогда, это «привилегия» молодежи, которая еще не сталкивалась в своей жизни с подобными видами вируса, объяснил Сергей Нетёсов.

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