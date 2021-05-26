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Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

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Президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации граждан от коронавируса.

«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», — сказал глава государства во время выступления на совещании по экономическим вопросам 26 мая.

По его словам, делать вакцинацию от коронавируса обязательной в России нецелесообразно и нельзя.

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Накануне главный санитарный врач Республики Якутия Маргарита Игнатьева указала, что граждане смогут оформить письменный отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции при посещении прививочного пункта. Она предупредила, что отсутствие вакцинации без противопоказаний, медицинских отводов или без письменно оформленного информированного отказа влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Спустя некоторое время стало известно, что слово «обязательная» исключили из релиза пресс-службы правительства Якутии об обеспечении вакцинации жителей республики от коронавирусной инфекции.

19 мая зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что теоретически вакцинация может быть обязательной в государственных интересах с целью защиты подавляющего большинства населения. При этом он уточнил, что сама по себе иммунизация предполагает согласие гражданина на ее осуществление, что говорит о добровольности ее проведения.

10 мая Владимир Путин отметил, что в стране от COVID-19 привились уже более 21 млн человек. Он призвал граждан активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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