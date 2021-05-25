В Якутии из релиза о вакцинации от COVID-19 убрали слово «обязательная»

Слово «обязательная» исключили из релиза пресс-службы правительства Якутии об обеспечении вакцинации жителей республики от коронавирусной инфекции.

В сообщении говорится о том, что глава Якутии Айсен Николаев на заседании оперштаба 25 мая объявил о введении в республике масштабной вакцинации. Он указал, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.

В отредактированном варианте релиза говорится, что основной задачей органов госвласти и органов местного самоуправления региона является «обеспечение массовой вакцинации якутян». Исключено слово «обязательная» также из предложения о постановлении главного санитарного врача республики «по иммунизации населения». В третий раз правки внесли в предложение об особых требованиях, которые предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию сотрудников.

Из аккаунтов главы и правительств Якутии в Instagram также была удалена публикация о том, что главный санитарный врач республики «обозначил обязательную массовую вакцинацию населения».

Ранее в этот же день главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева указала, что жители Якутии смогут оформить письменный отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции при посещении прививочного пункта. Она предупредила, что отсутствие вакцинации без противопоказаний, медицинских отводов или без письменно оформленного информированного отказа влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

По состоянию на 25 мая, в республике выявили 37 821 случай заболевания COVID-19, из них 655 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 33 254 человека.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.